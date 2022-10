Oberösterreicher prallte mit Auto gegen Baum

Ein 53-jähriger Lenker aus dem Bezirk Eferding ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Mitterstrohheim (Bezirk Eferding) schwer verletzt worden. Der Mann hat in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Alkotest nicht möglich

Der Mann wurde im Auto eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Der 53-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Klinikum Wels eingeliefert, teilte die Polizei mit. Ein Alkotest war aufgrund der schweren Verletzung nicht möglich.