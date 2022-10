56-Jähriger bedrohte Ex-Freundin in Kärntner Lokal mit dem Umbringen

Eine 55-jährige Frau ist am Samstagabend in einem Lokal in Griffen (Bezirk Völkermarkt) von ihrem Ex-Freund mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht worden. Zur Untermauerung rammte der 56-Jährige ein Küchenmesser in die Thekenplatte. Der stark Alkoholisierte wurde von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und der Cobra festgenommen. An seinem Wohnort wurde laut Polizei zudem eine abgeerntete Cannabis-Indoor-Anlage samt rauchfertigem Cannabiskraut gefunden.

Hilfe für Gewalt-Betroffene gibt es hier:

Frauenhelpline (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 222 555

Männernotruf: (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 246 247.