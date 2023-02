Ukrainer in Oberösterreich müssen sich um Job „bemühen“

Dass eine Arbeitsmarktoffensive bei den Vertriebenen aus der Ukraine Sinn ergibt, das bestätigt die designierte Chefin des AMS OÖ Iris Schmidt dennoch. Die Perspektive der Vertriebenen habe sich nämlich geändert.

Passende Jobs gesucht

Waren bisher viele bereit und damit zufrieden, in Hilfsjobs zu arbeiten, sei jetzt zu merken, dass die Ukrainerinnen langfristigere Optionen suchen. „Wir sehen in den Beratungsgesprächen mittlerweile bei vielen, dass sie bleiben möchten“, erläutert Schmidt.

Abgesehen von den acht Prozent, die noch nicht erreicht wurden, gehe es bei der Initiative darum, die passenden Jobs zu den vorhandenen Qualifikationen der Menschen zu finden. Oder die Ukrainer in Gesprächen zu motivieren, in der Heimat abgeschlossenen Ausbildungen hier anerkennen zu lassen, um in diesem Job zu arbeiten.

Zusätzlich startet das AMS mit einer Jobbörse im Zentralraum, die auch in die Bezirke geht, „um den Bedarf oberösterreichweit abzudecken“, so Schmidt, „wenn wir gute Bedingungen schaffen, werden viele in Oberösterreich bleiben wollen. Das müssen wir nützen.“

Ab wann die Grundversorgung tatsächlich gestrichen wird, darauf wollte sich der zuständige Landesrat nicht festlegen lassen: „Jetzt bekommen alle das Schreiben, die Nachweise, wie etwa die Meldung beim AMS, müssen dann bei der bezugssauszahlenden Stelle (in OÖ Caritas und Volkshilfe, Anm.) vorgelegt werden.“ Fälle, wo das nicht passiert, schaue man an und streiche die Leistung.

Die Bemühungspflicht greift in der Grundversorgung übrigens nur für die Menschen aus der Ukraine, da diese auf den Übertritt in den Arbeitsprozess abziele. Und Asylwerber haben im laufenden Verfahren keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, und der Besuch von Deutschkursen falle nicht in den Bemühungspflichten-Katalog.