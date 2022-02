Überlastetes Pflegepersonal in Kärnten: Anzeige wegen "Patientengefährdung"

Der Entwurf der Anzeige sei bereits fertig. "Wir werden sie im Laufe des Tages abschicken", erklärt der Betriebsratschef des Klinikums Klagenfurt, Roland Rabitsch. Der Inhalt der Anzeige? Ein brisanter. Mehr als 20 Mitarbeiter einer ganzen Station haben sich vor wenigen Tagen an Rabitsch gewandt. Die Grund: Überlastung, ein deutlicher Anstieg bei Kündigungen, Stress. Zusammengefasst: ein untragbarer Zustand für das Pflegepersonal, der eine verantwortungsvolle Pflege der Patienten nicht mehr zulässt.

"Um welche Station es sich handelt, will ich nicht sagen", erklärt Rabitsch. Die Politik, konkret die zuständige Gesundheitsrätin, Beate Prettner, reagierte bereits am Wochenende mit einem Schreiben. In einer dringlichen Anfrage seien kurz- und mittelfristige Lösungsvorschläge der Pflegedirektion und des KABEG- Managements angefordert worden. Eine Patienten- und Mitarbeitergefährdung sei jedenfalls unter allen Umständen zu verhindern. „Es sind seitens der Pflegedirektion und des Managements umgehend entsprechende Maßnahmen zu ergreifen“, hieß es weiters.

Persönliches Gespräch Montagfrüh

Am Montag folgte dann um 8 Uhr ein persönliches Treffen. "Diese verlief aus unserer Sicht sehr gut. Auch wenn man als Betriebsrat grundsätzlich eher skeptisch gestimmt ist, bin ich in diesem Fall wirklich positiv", sagt Rabitsch.

Wie es zu den "patientengefährdenden Arbeitsbedingungen" im Klinikum Klagenfurt kommen konnte? "Natürlich hat Corona und die Omikronvariante alles beschleunigt, aber die Situation war bereits zuvor, wie in weiten Teilen Österreichs, für die Pflegerinnen und Pfleger sehr belastend. Hier wurde jahrelang nichts unternommen", sagt Rabitsch. Gemeint sind damit etwa Bettenbelegungen. Auf manchen Stationen werde ein Bett drei Mal pro Tag neu belegt. "Drei verschiedene Patienten "pro Bett" müssen also aufgenommen, untersucht, betreut und entlassen werden", erklärt der Betriebsrat, der rund 8.000 Kabeg-Mitarbeiter vertritt.