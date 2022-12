Überholendes Fahrzeug erfasste in Lech Frau am Straßenrand

Beim Überholen im Ortsgebiet von Lech am Arlberg ist ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag von der Straße abgekommen und hat nach einer Reihe von Kollisionen mit anderen Autos und einem Felsen eine auf den Bus wartende Frau erfasst. Diese wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen, informierte die Polizei. Der Lenker gab als Grund für den Unfall einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug an.

Der Mann war gegen 15.30 Uhr auf der Lechtalstraße (L198) unterwegs, als er trotz Gegenverkehrs ein vor ihm fahrendes Auto überholte. In weiterer Folge kam er von der Fahrbahn ab, streifte zwei entgegenkommende Pkw, rammte einen Felsen am Straßenrand sowie eine Bushaltestellentafel und einen Kübel. Anschließend wurde die Frau erfasst, ehe das Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem Schneehaufen zum Stillstand kam. Das Auto des Mannes wurde von der Staatsanwaltschaft zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt.