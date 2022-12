KH Eisenstadt: Stundenlange Wartezeiten in Kinderambulanz

Übervolle Wartezimmer und teils mehrstündige Wartezeiten - die Situation in der Kinderabteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt hat sich an den Weihnachtsfeiertagen aufgrund der hohen Infektionszahlen weiter zugespitzt. In einer Aussendung appellierte das Spital daher am Donnerstag, telefonische Anfragen zu unterlassen und sich mit solchen an die Gesundheitsnummer 1450 zu wenden.