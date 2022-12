„Sozialer Nahversorger“ für Kinder und Familien

Auch Manuela (Name geändert) kommt fast jeden Tag nach der Schule – außer freitags. „Wir hatten viel Streit in der Familie“, erklärt die 14-Jährige. Ein Nachbar hatte das Jugendamt eingeschaltet. Seit zwei Jahren besucht die Jugendliche die Tagesbetreuung des SOS Kinderdorfes in Oberwart.