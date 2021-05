Über Nacht in Amsterdam: Nightjet absolviert Premierenfahrt

Es war die Rückkehr eines Stücks Normalität, die Dienstagvormittag mit einer kleinen Zeremonie am Bahnhof Amsterdam Centraal gefeiert wurde. Pünktlich um 10.43 Uhr traf dort der ÖBB-Nightjet 40490 nach 14,5 Stunden Fahrt aus Wien ein. Es war der erste Zug der neuen Nachtverbindung zwischen den beiden Metropolen.

Eigentlich hätte die Premiere bereits im Dezember über die Bühne gehen sollen, sie musste aber pandemiebedingt verschoben werden. Künftig wird man jedenfalls täglich auf der rund 1.200 Kilometer langen Strecke unterwegs sein können. Ein Zustieg ist auch in Innsbruck möglich. Mit an Bord bei der Jungfernfahrt waren ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä und die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler: „Der Zug ist die Zukunft des Reisens auf der Kurz- und Mittelstrecke in Europa“, ist sie überzeugt.

Nachdem Nachtzüge in Europa lange ein Schattendasein geführt haben, feiern sie nun ein Comeback als klimaschonende Reisemöglichkeit. „Im Vergleich zum Flug erspart man sich mit der Nightjet-Fahrt von Wien nach Amsterdam 100.000 Kilogramm“, so Matthä. Die ÖBB hätten diesen Trend früh erkannt und seit 2016 die damals noch stagnierende Sparte ausgebaut – mit der Übernahme vieler Verbindungen der Deutschen Bahn und der Schaffung der Marke „Nightjet“. Derzeit betreibt man 19 Nachtverbindungen, was in Europa ein Spitzenwert sei.