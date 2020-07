Über den Brenner fuhren 2,6 Millionen Fahrzeuge weniger

Im Mai und Juni herrscht auf der Brennerautobahn üblicherweise Hochbetrieb. Je nachdem, wie die Feiertage fallen, strömen die Tiroler für verlängerte Wochenenden an ihr Meer: den Gardasee. Gepaart mit deutschen Urlaubern auf dem Weg in den Süden kann der Verkehr auf der Route über den Alpenpass dann durchaus nahe an den Kollaps kommen.

Davon konnte heuer auf der A13 keine Spur sein. Im ersten Halbjahr passierten rund 2,8 Millionen Pkw die Mautstelle Schönberg. Das sind fast um die Hälfte (minus 46 Prozent) weniger, als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Kampf gegen Transitverkehr

Die Europabrücke, Sinnbild für den ansonsten fast durchgehenden Fahrzeugstrom auf der A13, glich im März, als zeitweilig auch noch alle Gemeinden Tirols unter Quarantäne standen, einem Geisterübergang. Mitunter waren fast ausschließlich Lkw im internationalen Warenverkehr zu sehen.