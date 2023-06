Über 50 Wasserretter suchten nach vermisster 82-Jähriger

Seit Sonntagvormittag suchen Polizei, Feuerwehr sowie Rettungskräfte der Berg- und Wasserrettung nach einer abgängigen Pensionistin aus dem Salzburger Bezirk Zell am See. Zuletzt wurde sie am Samstag gegen 17.00 Uhr bei einem Zierteich im Nationalparkzentrum Mittersill gesehen.

Am Sonntag leitete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ein, gegen Mittag wurden die Wasserrettungsstellen Mittersill, Niedernsill und Saalfelden alarmiert. Von der 82-Jährigen fehlt jede Spur.

