Uber expandiert nach Innsbruck: Taxler-Vertreter bleibt entspannt

Ab heute ist Uber auch in Innsbruck verf├╝gbar. Das k├╝ndigte das Unternehmen, das ├╝ber seine Plattform digital Fahrten vermittelt, am Mittwoch an. Damit sei man nun neben Wien, Salzburg und Graz in der vierten Landeshauptstadt vertreten.

Die Zusammenarbeit erfolge mit lizenzierten Taxiunternehmern, wurde versichert. Als Grund f├╝r die Expansion nach Tirol wurde eine angeblich gro├če Nachfrage genannt. "Im letzten Jahr haben wir mehr als 100.000 Zugriffe auf die Uber-App in Innsbruck registriert. Wir freuen uns, dieses gro├če Interesse in Zukunft auch bedienen zu k├Ânnen", so Martin Essl, General Manager Uber ├ľsterreich.

Gespr├Ąche vor Ort

Rund um den Launch war Essl vor Ort, um Gespr├Ąche mit den Partnern zu f├╝hren, hie├č es in einer Aussendung: "Wir freuen uns ├╝ber die positive R├╝ckmeldung vieler lokaler TaxiunternehmerInnen, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Unser oberstes Ziel ist es, den InnsbruckerInnen eine leistbare, sichere und verl├Ąssliche Alternative zum eigenen PKW zu bieten und gleichzeitig ein guter Partner f├╝r die UnternehmerInnen zu sein."