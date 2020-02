U6-Drama: Betrunkene Frau stürzt auf Gleise und stirbt

Der Unfall ereignete gegen 21.30 Uhr. Die offenbar betrunkene Frau stürzte in der Station Am Schöpfwerk in Wien Meidling auf die Gleise. Danach wurde sie von der U-Bahn überrollt.

Laut Polizeiangaben dürfte die Frau am Schöpfwerk angekommen, aus der U-Bahn ausgestiegen und dann im Türbereich stehen geblieben sein. Der U-Bahn-Fahrer soll dann darum gebeten haben, den blockierten Türbereich freizumachen.

Das tat die Frau dann auch, entschied sich allerdings kurzfristig wieder dagegen und rannte wohl auf die U-Bahn zu - die allerdings schon abfuhr. Sie stürzte in den Schacht und wurde überrollt. Die Berufsrettung war mit einem Großaufgebot im Einsatz, für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät.