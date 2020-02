Wien: Polizei sucht mutmaßlichen Einbrecher

Ein derzeit unbekannter Mann steht im Verdacht, am 7. Dezember einen Einbruchsdiebstahl versucht zu haben. Der Tatverdächtige soll laut Polizei versucht haben, einen Kassaautomaten in einer Tiefgarage beim Stubenring in der Wiener Innenstadt aufzubrechen. Nachdem der Versuch scheiterte, verließ der Mann den Tatort.

Die Polizei konnte nun ein Foto des gesuchten Mannes sicherstellen: Die Wiener Polizei ersucht um Hinweise (auch anonym) unter der Telefonnummer 01-31310-21810.