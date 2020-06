U-Haft über Salafisten-Prediger verhängt

Tejma ist in der salafistischen Szene im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt. Die namhafte deutsche Islamismus-Expertin Claudia Dantschke bezeichnete ihn als „geistigen Brandstifter“. Jenes Gebetshaus in der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt, in dem Tejma lange als Prediger tätig war und Osama Bin Laden huldigte, stand seit Längerem im Visier des Verfassungsschutzes. Zuletzt bekam er dort ein Predigt-Verbot und zog sich in einen Kampfsportclub in Wien zurück.

Den Behörden zufolge soll er nicht nur in Wien, sondern auch in Graz Nachwuchs für die Terror-Gruppe Islamischer Staat rekrutiert haben. Der Verdächtige brach am Freitag die Befragung ab. Auf eine Fortsetzung, die am Samstag hätte stattfinden sollen, verzichtete der 32-Jährige auf Anraten seines Anwalts.

Der vorgeworfene Tatbestand der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sieht ein Strafausmaß von bis zu zehn Jahren vor.