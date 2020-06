Schlag gegen Nachwuchs-Werber der Islamisten

Die größten Sorgen bereiten dem Verfassungsschutz Rekrutierungskommandos, die von Bosnien aus in Österreich auf die Jagd nach orientierungslosen Jugendlichen für den Kriegseinsatz gehen. In Bosnien halten sich noch Reste einer Dschihad-Brigade auf, die während des Balkan-Krieges dort gegen die Serben gekämpft hatte. Sie beherrschen dort einige Dörfer.

Laut Erkenntnissen des Verfassungsschutzes gibt es dorthin einen wesentlichen Österreich-Bezug. In einem Verfassungsschutz-Bericht heißt es: "Diese Dörfer tragen wesentlich zur Etablierung von Subkulturen beziehungsweise abgeschotteten Milieus bei und werden häufig auch von Personen mit Österreich-Bezug aufgesucht."

Die Behörden ermittelten einen Hauptverdächtigen in Österreich und einen in Wien. Der Wiener Hauptverdächtige, Ebu Tejma, mit bürgerlichen Namen Mirsad O., war zuletzt auf der Suche nach einem Gebetsraum. Denn in der Moschee in der Venediger Au, in der er Osama bin Laden huldigte, wurde der 32-Jährige mit bosnisch-serbischen Wurzeln vor die Tür gesetzt.

Journalisten, Fotografen und Verfassungsschützer waren regelmäßig zu Besuch gewesen – das missfiel den Betreibern der Moschee. Seine Rückzugsgebiete waren ein Wiener Kampfsportclub und das Internet, über das er seine Botschaften in Videos verbreitete.

Tejma gilt in der deutschsprachigen Salafisten-Szene als eine zentrale Figur. Die deutsche Islamismus-Expertin Claudia Dantschke wunderte sich bei ihrem Vortrag in Wien, dass er seit langer Zeit unbehelligt als Imam tätig sein konnte und bezeichnete ihn als einen "geistigen Brandstifter".

Offenbar war der Imam zu diesem Zeitpunkt schon lange im Visier des Verfassungsschutzes. Zuletzt beschäftigte er auch das Straflandesgericht: Er hatte zwei Zeitungen erfolgreich geklagt, die ihm die Rekrutierung von zwei Wiener Schülerinnen für den Dschihad in Syrien unterstellt hatten. Der Richter hatte damals explizit festgehalten, dass die – in den Berichten verwendete – Bezeichnung Hassprediger in seinem Fall legitim sei.

Der zweite Hauptverdächtige soll der IS-Statthalter in Sarajevo, der Prediger Hussein Bilal Bosnic sein. Der 44-jährige Salafist Bosnic hatte während des Bosnien-Krieges in einer Mudschaheddin-Brigade gekämpft. Nachher huldigte er öffentlich Osama bin Laden, bis er sich schließlich den IS-Mörderbrigaden zuwandte. Ihm wird unter anderem die Rekrutierung von Österreichern, 160 jungen Bosniaken und 50 jungen Italienern für den Bürgerkrieg zur Last gelegt.

Am 3. September starteten die bosnischen Behörden mit der "Operation Damaskus" gegen die Extremisten. Vor wenigen Tagen gaben sie die Verhaftung von Bosnic und weiteren zehn mutmaßlichen Komplizen bekannt.

Die Razzia der Staatsanwaltschaft Graz richtete sich nun gegen den österreichischen Teil der Organisation. Der Wiener Hauptverdächtige, Ebu Tejma, wurde mit zwölf weiteren Gesinnungsgenossen festgenommen und zu Vernehmungen geführt. Bei den Hausdurchsuchungen wurden nicht nur Wohnungen und Gebetshäuser mit Irak- oder Bosnienbezug auseinandergenommen. Es war auch ein Kulturverein aus Bangladesch dabei.

Dass die Staatsanwaltschaft Graz die österreichweite Aktion koordinierte, ist darauf zurückzuführen, dass die erste Straftat der Organisation in Graz angefallen war. In Graz wurden Gebetsräume und Wohnungen in der Karlauerstraße, der Austeingasse/ Kalvariengürtel, der Fischeraustraße, der Ungargasse, der Gaswerkstraße und der Grazbachgasse/Pestalozzistraße durchgeführt.