Tuningtreffen in Kärnten: Erste Boliden schon in der Seeregion

In Kärnten sind - wie jedes Jahr im Mai - bereits die ersten Tuningfans zu den nicht offiziell organisierten Autotreffen angereist. Golf GTI und Co. tummeln sich trotz neuerlicher Absage des offiziellen Treffens im Bereich zwischen Wörthersee und Faaker See - und rufen Polizei und Behörden auf den Plan.

Die stocken das Personal auf und versuchen, dem oft viel zu lauten Treiben mit Kontrollen und Straßensperren Einhalt zu gebieten.

Eine angekündigte Maßnahme wird nicht umgesetzt, hieß es aus Villach: Vorerst werden keine Nachtfahrverbote am Faaker See verhängt, wie der KURIER berichtete.