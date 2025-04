Welche Auswirkungen haben die Zölle auf Ihr Unternehmen?



Barbara: Bisher zahlten wir sechs Prozent Zoll . Aktuell bleibt es bei sechs Prozent, oder vielleicht sind es doch zehn - das kann uns keiner genau sagen. Hinzu kommt der schwache Dollar. Sein Wert sank in zwei Monaten um zehn Prozent , was unsere Einkaufskosten zusätzlich erhöht. Noch dramatischer sind die -Einsparungen : Die FDA (Behörde zur Lebensmittelkontrolle, Anm.) ist wegen der Entlassungen personell ausgezehrt, unsere letzte Sendung wartet seit über zwei Wochen auf die Inspektion.