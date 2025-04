Kriminalstatistik: Zahl der männlichen Mordopfer steigt

Über die genauen Ursachen für diese Entwicklung kann vorerst allerdings nur spekuliert werden. Es wird sich auch erst zeigen, ob dies tatsächlich ein langfristiger Trend bleibt. In gut entwickelten Industriestaaten (wie etwa auch Schweiz oder Südkorea) ist es üblich, dass es in Summe weniger männliche Opfer gibt. Grud dafür sind fehlende Bandenkriege, etwa in Slums.

Zahl der Femizide ist unklar

Bei den Frauenmorden wiederum gibt es mit (laut aktueller Kriminalstatistik) 40 Opfern eine konstante Entwicklung. Wie viele davon Femizide - also Tötungen aufgrund des Geschlechts - sind, darüber gibt es seit Längerem heftige Diskussionen. Die Frauenhäuser sprechen von 27 Fällen im Vorjahr.

Das wiederum sorgte zuletzt für Kritik in der Fachzeitschrift der Kriminalpolizei. Laut kripo.at werden etwa Tötungen auf Verlangen oder Kindsmorde mitgezählt, sogar zwei Morde unter Ausländern im Ausland und eine sieben Jahre alte Tat wurden mitgerechnet.

„Falsche Zahlen werden falsch gedeutet“, lautete das Fazit. Zu einem ähnlichen Schluss kam auch eine Expertise des Bundeskriminalamts. Dabei stellte sich nach Auswertung der Gerichtsakten und Verurteilungen heraus, dass bei über drei Jahre in Medien als Femizide dargestellte Taten sehr viele tatsächlich gar keine waren. Das bedeutet, dass nach Gerichtsverfahren oft nur ein Drittel am Ende tatsächlich als Femizide gewertet werden können.

Die neue Kriminalstatistik gibt darüber nur beschränkt Auskunft. Zwar wurden 28 Frauen (und 18 Männer) im Privatbereich getötet, allerdings werden dabei Kinder oder schwerkranke Personen mitgerechnet. Die Polizei weist darauf hin, dass Anzeigen nicht automatisch Verurteilungen bedeuten. Die Zahl der Femizide könnte sich damit tatsächlich sogar im einstelligen Bereich bewegen.