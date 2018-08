Chocolatier Zotter: "Tun gern Dinge, die sich nicht gehören"

Wie funktioniert der Markt?

Julia: In Schanghai bestellt du online am Vormittag und kannst dir relativ sicher sein, dass es am Nachmittag zugestellt wird. Wir verkaufen Schoko über einen Teleshopping-Sender. Diese sind dort in allen Altersgruppen beliebt.

Welche Sorte?

Julia: Anfangs wollte der Sender eine mit 100 Prozent Kakao-Anteil. Wir haben gedacht, das wird keiner wollen. Dann war das Kontingent von 6000 Stück binnen einer halben Stunde ausverkauft. Unser Bestseller in China war Schokolade mit Fisch.

Die isst in Österreich niemand freiwillig, oder?

Julia: Die Chinesen, die noch keine Erfahrung mit Schokolade haben, glauben, das ist eine normale Kreation und finden sie super. Da sieht man die Schranken, die der Mensch im Kopf hat.

Vater und Tochter Zotter

Josef Zotter

Der 57-jährige Steirer ist gelernter Koch, Kellner und Konditormeister, war längere Zeit Koch und Küchenchef in verschiedenen Hotels der Luxusklasse, unter anderem auch in New York. Josef Zotter ist verheiratet mit Ulrike Zotter und Vater von drei Kindern. Die jüngste Tochter, Valerie (geboren 2005), ist noch nicht im Unternehmen tätig. Laut Homepage ist sie aber „ehrenamtliche Schokotesterin“ im Betrieb.

Julia Zotter

Julia Zotter (geboren 1987) leitete von Mai 2014 bis August 2017 das Schoko-Laden-Theater in Schanghai/China und kam im Herbst 2017 wieder nach Riegersburg zurück, um in der Produktentwicklung mitzuarbeiten. Sie verbrachte während ihrer Schulzeit ein Jahr in China, teilte sich dort mit der Tochter der Gastfamilie ein Zimmer. Da in der Familie niemand Englisch oder Deutsch sprach, lernte sie rasch Chinesisch. Heute spricht sie laut eigenen Angaben zudem fließend Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Studiert hat sie Lebensmittel- und Biotechnologie an der Boku in Wien. 2013 schloss sie die Cordon-Bleu-Akademie in Paris mit dem Grand-Diplome in Pâtisserie und Cuisine ab.