„Trojanerschild“: So ermittelten heimische Behörden und das FBI verdeckt

Bereits im Oktober 2018 wurden die ersten AN0M-Handys in einem Testlauf bei kriminellen Banden in Australien verbreitet. Mundpropaganda war es, die die Geräte in der Unterwelt populär machte. Zuletzt waren 12.000 Geräte im Umlauf. Das FBI las in seinem Büro in San Diego mit. 100 Ermittler werteten im Lauf von 18 Monaten 27 Millionen Nachrichten aus.