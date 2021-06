Operation "Trojan Shield": 81 Festnahmen, 67 Hausdurchsuchungen in Österreich

Bei einer der größten Polizei-Aktionen gegen das Organisierte Verbrechen haben Ermittler weltweit mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen. Bei der Operation "Trojan Shield" (Trojanerschild) war Europol mit dem FBI federführend, die Aktion lief seit drei Jahren.

In Österreich wurden 67 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 81 Personen festgenommen, berichteten Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Schlag gegen die Kriminellen lief in Österreich unter dem Namen "Operation Archilles".

Schwerpunkte waren die Bundesländer Wien, Niederösterreich, Salzburg. Es werde noch Monate dauern, bis die Experten alle Daten ausgearbeitet haben, betonte Nehammer. 13 Verdächtige sitzen bereits in Haft, berichtete Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien. Franz Ruf, Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, verwies auf die Festnahme eines in Serbien wegen dreifachen Mordes gesuchten Mannes.

Zusammengefasst gab es in Österreich:

81 Festnahmen

12 internationale Haftbefehle

67 Hausdurchsuchungen (35 Waffen, 707 Kilo Drogen und 650.000 Bargeld sichergestellt)

13 Personen bereits in Haft

Die Ermittler hörten weltweit Verbrecherbanden ab – und das eineinhalb Jahre lang. Seit 2019 betreiben die Ermittlungsbehörden einen verschlüsselten Nachrichtendienst namens „AN0M“, der eigens konzipiert wurde, um kriminelle Gruppierungen anzusprechen. Es gibt etwa eine Funktion zur Fernlöschung von Inhalten oder verdeckte Notsignale. Die Software wurde auf Handys vorinstalliert, die dann von verdeckten Ermittlern im kriminellen Milieu verbreitet wurden. Zuletzt lief die „Abhör-App“ auf mehr als 12.000 Geräten und wurde von rund 300 kriminellen Organisationen in mehr als 100 Ländern genutzt, darunter Mafia-Banden, Motorradgangs und Drogensyndikate.

27 Mio. Nachrichten

Ein Zusammenschluss internationaler Ermittlungsbehörden, darunter auch das österreichische Bundeskriminalamt, wertete 27 Millionen Nachrichten aus, die Kriminelle in 18 Monaten verschickt hatten. Darin zu finden waren konkrete Pläne für Drogengeschäfte, Geldwäsche oder Bandenmord. Die Operation mit dem klingenden Namen „Trojan Shield“ war eine der größten und komplexesten koordinierten Einsätze überhaupt, sagte der stellvertretende Europol-Direktor Jean-Philippe Lecouffe am Dienstag in Den Haag.

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, waren in Österreich die Spezialeinheiten WEGA und Cobra sowie Ermittler der jeweiligen Landeskriminalämter eingebunden. Die Hausdurchsuchungen sollen ohne Gegenwehr und nennenswerte Zwischenfälle abgelaufen sein. An mehr als 15 Adressen wurde zeitgleich zugegriffen. Die Razzien dürften sich vor allem gegen die Drogenszene gerichtet haben.

In einer Wohnung in Wien-Liesing wurde auch der mutmaßliche Capo einer österreichischen Zelle eines Verbrechersyndikats angetroffen und festgenommen. Es handelt sich um eine Gruppe großteils aus Serbien stammender Tatverdächtiger. Sie sollen mit Verbindungsleuten in dem und über den Westbalkan ein lukratives Drogengeschäft aufgebaut haben.

50 Mio. Dollar gesichert

Die Operation stand unter Leitung des FBI, der US-Drogenbehörde FDA, der Polizei von Schweden und der Niederlande und war von Europol koordiniert worden. Allein in Deutschland wurden bei der grenzübergreifenden Aktion über 150 Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht. 70 Personen wurden festgenommen, mehr als 1.500 Beamte waren im Einsatz.

Dank der Datenauswertung wurden weltweit in Summe 700 Hausdurchsuchungen durchgeführt, es erfolgten mehr als 800 Festnahmen. Außerdem konnten acht Tonnen Kokain, 22 Tonnen Cannabis sowie zwei Tonnen synthetische Drogen (Amphetamine und Methamphetamine) sichergestellt werden.

Weiters stellte die Polizei 250 Waffen, 55 Luxusautos sowie umgerechnet knapp 50 Millionen US-Dollar in unterschiedlichen (Krypto-) Währungen sicher. Das Ermittlungsnetzwerk erwartet sich aufgrund der immensen gesicherten Datenmenge künftig weitere Schläge gegen das organisierte Verbrechen weltweit.