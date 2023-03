Trockenheit in Kärnten: Feuerwehr muss Bergbauernhöfe mit Wasser versorgen

"Brauchen dringend Regen"

Aus diesem Grund müssen heuer schon sehr früh im Jahr Bergbauernhöfe im Lavanttal von der Feuerwehr mit Wasser versorgt werden. Das komme zwar immer wieder vor, in den vergangenen zwei Jahren aber vermehrt, sagte Oskar Grabner, Leiter der Geschäftsstelle vom Kärntner Landesfeuerwehrverband. Entlegenere Höfe verfügen nicht über einen Anschluss an das Gemeindewassernetz und deren Quellen haben in der Schüttung stark nachgelassen.

"Am meisten sind die Bezirke Wolfsberg, Völkermarkt und St. Veit betroffen.Die Feuerwehr hat in diesen drei Bezirken heuer bereits 877 Stunden mit 404 ehrenamtlichen Männern und Frauen zur Wasserversorgung geleistet", so Grabner.