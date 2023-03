Waldbrandgefahr in Villach wegen anhaltender Trockenheit

Das bedeutet, dass in Wäldern und an Waldrändern beziehungsweise in Waldnähe offenes Feuers verboten ist. Unter das Verbot fallen auch sonstige rauchende, glimmende oder pyrotechnische sowie feuergefährliche Gegenstände (zum Beispiel Grillen).

Hohe Strafen

Das Ignorieren des Verbotes ist kein Kavaliersdelikt: Ein Verstoß kann mit einer Geldbuße von bis zu 7.270 Euro oder einer Freiheitsstrafe von vier Wochen bestraft werden.