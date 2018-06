Treffpunkt Wien: Ein edler Kaffee als kleine Belohnung

So etwas wie Lampenfieber kannte sie übrigens nie. „Ich hab als Kind in unserer Arztordination geholfen und heftige Sachen erlebt. Je wilder es war, desto ruhiger wurde ich. Wie im Auge des Zyklons. Dort ist es ja auch still.“

Schlechte Prophetin

Alles andere als still geht es nach den Vorstellungen von „I am from Austria“ zu. Schon ab dem ersten Schlussapplaus würden das ganze Publikum stehen. Im Herbst geht das Stück in die zweite Verlängerung. Ob sie gedacht hat, dass es so gut ankommen wird? „Gar nicht“, sagt sie und lacht. „Ich bin aber auch eine schlechte Prophetin. Ich mach jedes Jahr eine Song-Contest-Party. Wir raten auch immer und liegen jedes Mal so was von daneben.“