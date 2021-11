Trauerbegleitung: Über ein Tabu namens Tod

In einer Trauergruppe der Caritas lernt Dagmar R. andere Frauen und Männer kennen, die ihren Partner früh verloren hatten. Sie beschließen, den Young Widow_ers Dinner Club zu gründen. Seit 2017 trifft sich die Gruppe aus Witwen und Witwern zwischen 20 und 50 Jahren, um essen zu gehen, zu plaudern, einander Halt zu geben. Es tue gut, ohne Erklärung verstanden zu werden. „Wenn man in so einem Alter den Partner verliert, steht man komplett alleine da.“ Der Club sei eine sichere Zone, frei von Ratschlägen und Plattitüden. Trauernde würden Menschen brauchen, die sie unterstützen und nicht die Trauer beseitigen wollen. Im Club würde man sich gegenseitig in seinem individuellen Trauerweg bestärken.