„Der Tod erschreckt mich nicht mehr so“

Die Trauerredner

Ann-Birgit Höller und Carl Achleitner sind Schauspieler, Trauerredner und ein Ehepaar. Höller (42), in Südtirol geboren, studierte Germanistik und Theaterwissenschaft, ihre Schauspielausbildung schloss sie 1999 an der Theaterschule Pygmalion in Wien ab. 2016 hatte sie ihr erstes Engagement als Trauerrednerin, kürzlich war sie im Bozen-Krimi an der Seite von Erni Mangold zu sehen.

Carl Achleitner (56), hat seine Ausbildung am Actors Studio in New York und an der Schauspielakademie Zürich absolviert. Zu seiner Filmografie zählen Serien wie Soko Donau oder Tatort, aktuell ist er in den Filmen „Der Trafikant“ oder „Nevrland“ zu sehen. Achleitner spricht seit 2012 bei Trauerreden, er hat bereits mehrere Hundert Menschen verabschiedet.