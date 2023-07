Transport unmöglich: Bergretter blieben über Nacht bei Verletztem

"Der Mann ist auf einem pickelharten Schneefeld über schroffe Felsen gestürzt“, erläuterte Einsatzleiter Bernd Tritscher am Samstag. Seine Kollegen und er

versorgten den Deutschen unter anderem mit Wärmepackungen, doch an einen Transport in der Nacht war nicht zu denken.

Also errichteten die Einsatzkräfte ein Notbiwak, Bergretter aus Leogang brachten unter anderem Sauerstoff und weiteres Versorgungsmaterial an die Unglücksstelle, um den Schwerverletzten über Nacht versorgen zu können.

Ein Hubschrauberteam barg den Mann Samstagfrüh "bei äußerst schwierigen Verhältnissen per Tau", berichtete Tritscher. Im Tal wurde er dem Roten Kreuz übergebe, das ihn in ein Spital brachte.