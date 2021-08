Traktor geriet in Kärnten auf der Fahrt in Brand

Ein Traktor ist am Donnerstag zu Mittag in der Gemeinde Kappel am Krappfeld (Bezirk St. Veit an der Glan) in Flammen aufgegangen. Der 78-jährige Lenker bemerkte laut Polizei während der Fahrt auf einem Acker plötzlich Rauch. Er stellte das Fahrzeug ab, um das Feuer zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, der Lenker blieb unverletzt. Der Sachschaden ist hoch.