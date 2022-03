Tragödie in Kärnten: Vater überfuhr Sohn (6) mit Bagger

Tragischer Unfall am Samstagnachmittag in Kärnten. Ein Vater (29) überfuhr in Neuhaus (Bezirk Völkermarkt) seinen sechsjährigen Sohn mit einem Radbagger. Das Kind erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Der Vater erlitt einen schweren Schock und musste medizinisch betreut werden. Er hatte angenommen, sein Sohn sei bei einem Nachbarn. Dieser befand sich jedoch mit seinem Fahrrad hinter dem Radbagger.

Beim Zurücksetzen des tonnenschweren Geräts übersah ihn sein Vater, für das Kind kam jede Hilfe zu spät.