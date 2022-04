Traditionelles Handwerk: Die Hutmacher am Schutzenbichl

Hutmacher Bittner in Bad Ischl fertigt fĂĽr zahlreiche dieser Vereine die traditionellen HĂĽte. Bis die Kordel daran angebracht werden kann, braucht es jedoch viele Handgriffe.

In einer Hintergasse am sogenannten Schutzenbichl versteckt sich die Manufaktur von Hutmacher Franz Bittner, der das Geschäft in fünfter Generation führt. Nur die Inschrift „Original Ischler Hut – Huterzeugung seit 1862“ lässt erahnen, was in dem unscheinbaren Gebäude geschieht. Erst einmal betreten, erkennt man sofort: In den Innenräumen steckt viel Geschichte.