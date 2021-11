Unterwegs in den Bergen: Wenn der Gamsbock bläddert

Die Gämsenpopulation im Nationalpark sei stabil, so Grall. Zu verdanken sei das dem Wald, der Schutz bietet, etwa vor dem Klimawandel. Der führe anderswo zu schlechterer Futterqualität und somit zu schwächeren Nachkommen. Zudem kämen Parasiten durch höhere Temperaturen auch vermehrt in höheren Lagen vor.

Aber auch der Einschnitt in den Lebensraum mache den Gämsen zu schaffen. „Die Wanderer, die nicht auf den markierten Wegen bleiben, und die Paragleiter, die ihre Schatten werfen, drängen die Tiere zurück.“ Am besten sei, sich langsam in den Bergen fortzubewegen und sich für seine Umgebung Zeit zu nehmen. So wie Grall, der den Blick wieder durch den Gucker richtet und dem Naturschauspiel gespannt zusieht.