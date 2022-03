633 Stufen führen auf die Spitze des Mariendoms

Nach der Winterpause ist es ab April wieder möglich, zur höchstgelegenen Aussichtsmöglichkeit einer Kirche in Österreich zu gelangen. 633 Stufen sind zu bewältigen, um am Mariendom den obersten Steinbalkon in 112 Meter Höhe zu erreichen. Belohnt wird man für die Mühe mit einem einzigartigen Blick über Linz und weit ins oberösterreichische Umland.