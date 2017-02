Touristiker: "Burkaverbot schadet unserem Image"

Nach dem angekündigten Vollverschleierungsverbot herrscht in der Tourismusbranche helle Aufregung. Nach derzeitigem Stand soll eine Frau, die mit Nikab, Bushiya oder Burka von der Polizei aufgehalten wird, künftig 150 Euro Strafe zahlen. Weigert sie sich, den Schleier abzunehmen, wird sie auf die Polizeistation mitgenommen.

"Wurde bei diesem Verbot in irgendeiner Weise an den Tourismus gedacht?", fragt Andrea Steinleitner, Obfrau der Hoteliers in der Wirtschaftskammer Wien. Denn Araber gelten nicht nur als sehr ausgabefreudig. Die arabischen Länder zählen auch zu den am stärksten wachsenden Herkunftsmärkten in Österreich. Dieser könnte nun einbrechen. Das befürchtet Markus Grießler, Tourismusobmann der Wirtschaftskammer Wien: "Ein Burkaverbot schadet unserem Image."

Foto: ÖHV Michaela Reitterer von der Österreichischen Hoteliervereinigung ergänzt: "Ich habe Verständnis für die Sorgen der Bevölkerung. Aber so eine Symbolpolitik reißt Gräben auf, die der Tourismus in den vergangenen Jahren versucht hat, zu schließen."

Eigene arabische Köche

Auch im Vienna Marriott Hotel stieg die Zahl der Urlauber aus arabischen Ländern in den vergangenen Jahren stetig an. In den Sommermonaten ist der Anteil mittlerweile so hoch, dass sich das Hotel angepasst hat. General Manager Dieter Fenz erläutert: "Wir haben nicht nur arabisch sprechendes Personal, sondern auch arabische Köche. Oft kochen sie zwischen Mitternacht und drei Uhr Früh für 150 Gäste auf. Das Reinigungspersonal schicken wir dafür nicht am Vormittag, sondern erst um 14 Uhr auf die Zimmer. Weil wir wissen, dass diese Urlauber gerne länger schlafen."

Foto: /Vienna Marriott Hotel Eine Prognose, welche für Auswirkungen ein Vollverschleierungsverbot haben könnte, traut sich Fenz derzeit noch nicht abzugeben: "Die Sorge ist aber da, dass sich Araber durch so ein Verbot nicht mehr willkommen fühlen und in ein anderes Land fahren." Fenz schätzt, dass 30 Prozent der arabischen Frauen im Hotel eine Burka oder einen Nikab tragen. Meistens reisen diese Gäste in Großfamilien mit bis zu zwölf Personen, samt Mutter und Nanny(s). So ein Wegfall würde schmerzen.

Schweigen in Zell am See

In der Region Zell am See-Kaprun gehen die Touristiker in Deckung. Die Offiziellen geben sich zu dem Thema konsequent zugeknöpft. Es kommt kein Aufschrei gegen ein Verbot. Etwas überraschend, zumal mehr als ein Viertel der Nächtigungen in der Sommersaison auf Gäste aus den arabischen Ländern entfallen. Man bitte um Verständnis, dass sich offizielle Vertreter der Region "nicht zu Themen wie Religion, Politik und gesellschaftspolitischen Aspekten rund um die Herkunftsländer unserer Gäste" äußern wollen, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Von "verfassungsrechtlich hochkomplexen Fragen" ist die Rede.

Auskunftsfreudiger ist Harald Bruckner, der das Hotel Neue Post besitzt. Er kann seine Abneigung nicht verbergen. Der Wiener war vor mehr als 20 Jahren einer der Ersten, der arabische Gäste in Zell beherbergt hat. "Wir sagen den Skifahrern eh heute schon, sie sollen ohne ,Tücherl‘ (vor dem Gesicht, Anm.) fahren", sagt Bruckner zynisch. "Wenn das unsere Politiker brauchen, damit sie wiedergewählt werden, sollen sie es machen", meint Bruckner.

Unverständnis erntet die Bundesregierung auch von Neos-Nationalrat Sepp Schellhorn.

Foto: Kurier/Juerg Christandl "Ich finde das im Ansatz völlig falsch, auch medienpolitisch – es wird im Ausland darüber geschrieben", sagt der Gastronom, der fest mit Rückgängen bei den arabischen Gästen rechnet, falls das Verbot kommt. Er sieht darin ein "Ablenkungsmanöver" von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), der "in der Integrationsfrage versagt" habe.

Abgesehen von Touristinnen würde ein Verbot auch in Österreich lebende Musliminnen betreffen. Laut der islamischen Glaubensgemeinschaft handelt es sich aber nur "um ein paar Dutzend Personen" – in erster Linie aus der tschetschenischen Community.