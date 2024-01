"Guten Tach": Mehr deutsche Gäste als Österreicher in Salzburg

Gäste aus den USA dominieren den Markt aus Übersee, China liegt in diesem Ranking noch hinter Südkorea, Südostasien und Australien zurück. Der Rückgang chinesischer Gäste im Vergleich zu 2019 ist immer noch enorm: 77 Prozent weniger – in Zahlen: 32.000 Nächtigungen statt mehr als 140.000 noch vor vier Jahren, damit liegt der chinesische Markt nicht einmal unter den Top 10 an Salzburger Feriengästen.

Was im vergangenen Sommer immer noch zu Diskussionen geführt hat, sind die Reisebusse, die die Stadt in der Wahrnehmung vieler Einheimischer regelrecht „überschwemmen“.