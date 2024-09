Ein Höhenflug auf steirisch: Rekordzahlen im Tourismus

Eine Zwischenbilanz über zwei Drittel der Sommersaison mutet tatsächlich rekordverdächtig an. Demnach gab es von Mai bis August dieses Jahres bei den Ankünften ein Plus von 3,6 Prozentpunkten: Heuer kamen mehr als 1,9 Millionen Gäste in die Steiermark, das waren gegenüber dem Vergleichszeitraum Mai bis August 2023 um 67.500 mehr.

Fast 6 Millionen Nächtigungen

Das schlug sich natürlich auch der Anzahl der gebuchten Übernachtungen nieder: Es gab mehr als 5,8 Millionen Nächtigungen, das war gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 ein Plus von 162.100 beziehungsweise 2,8 Prozentpunkten.

Da aber bisher 2023 als bestes Jahr der Tourismusgeschichte überhaupt gilt (im gesamten Vorjahr gab es rund 13,2 Millionen Nächtigungen), hoffen die Verantwortlichen nun, diesen Rekord 2024 gleich wieder brechen zu können. „Wir hoffen auf ein starkes Saisonfinale“, betont denn auch Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP.) „Bei guter Wetterlage ist sogar ein neuer Saisonrekord möglich.“