"BA" ist wieder da: Ausseer bekommen ihr Kennzeichentaferl zurück

Dazu gehörten Gemeinde- und Bezirkszusammenlegungen, in deren Folge unter anderem auch die Expositur der Bezirkshauptmannschaft Liezen in Bad Aussee aufgelassen wurde. Der Verlust der Behörde per se hätte die Ausseer wohl kaum erzürnt, wäre damit nicht etwas Bedeutendes Verbunden gewesen: Ohne offizielle Behörde im Ort - kein eigenes Kennzeichen.

Das führt tief in die Landespolitik der Grazer Burg, weit, weit weg von "BA". Die sogenannte "Reformpartnerschaft" aus SPÖ und ÖVP mit dem damaligen Landeshauptmann Franz Voves (SPÖ) und seinem Vize Hermann Schützenhöfer hefteten sich als Projekt für die Legislaturperiode ab 2010 Strukturänderungen in der Verwaltung auf die Fahnen.

Auch wenn es danach ruhiger wurde um die Debatte, so ganz eingeschlafen ist sie nie. Vor rund einem Jahr kam dann wieder Fahrt auf, denn die letzten "BA"-Wunschkennzeichen drohten, auszulaufen. Wunschkennzeichen sind nur für 15 Jahre gültig. So machte sich eine Initiative wiederum stark, ihr reguläres "BA" zurück zu bekommen.

Danach begann der Schlagabtausch zwischen Bund und Land um die Frage, wie man dies doch angehen könnte. Letztlich reichte das Land Steiermark Unterlagen ein - und stellte jene "Stelle mit Behördencharakter" vor Ort in Bad Aussee in Aussicht, die laut Verkehrsministerium für eigene Kennzeichen nötig ist. Das gab es ja vor 2012 mit der Expositur der Bezirkshauptmannschaft.

Präzedenzfall aus Niederösterreich

Modell dafür war ein Bezirk in Niederösterreich, Tulln: Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger haben nämlich nicht "TU" am Kfz, sondern "KG" - möglich durch eine Außenstelle.

So eine Außenstelle - besetzt von einer Person - wird es künftig also auch wieder in Bad Aussee geben. Ab wann "BA" dann auch am Auto oder Moped wieder da ist, hängt noch von rechtlicher Umsetzung wie technischer Programmierung ab.