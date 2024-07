Sommertourismus bleibt in Österreich im Höhenflug

Mit dem nahen Juli-Ende geht es in die zweite Hälfte der laufenden Saison . Zeit für eine erste Zwischenbilanz. „Bis jetzt okay“, lautet das wenig euphorische Fazit von Alois Rainer, Sprecher der Tourismusbranche in Tirol . „Wir hätten uns mehr erwartet.“

Das gab es noch nie: 80,9 Millionen Nächte haben Österreichurlauber aus dem In- und Ausland im Sommer 2023 in den heimischen Beherbergungsbetrieben verbracht. Der höchste Wert , seit es statistische Aufzeichnungen im Tourismus gibt.

Jammern auf hohem Niveau

Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Denn: „Wir sind auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr, es ist etwas schwächer.“ Und 2023 brachte auch in Tirol einen Rekord: 6,3 Millionen Gäste wurden begrüßt – so viel wie in keinem Sommer zuvor, aber auch mehr als in jedem Winter, der über 30 Jahre das Maß der Dinge war.

„Der Sommer wird immer wichtiger“, sagt Rainer auf Nachfrage. Was die viel härtere touristische Währung als die Ankünfte betrifft – nämlich die Nächtigungen –, hat die Skisaison mit Ausnahme der Pandemiejahre aber weiterhin deutlich die Nase vorne.