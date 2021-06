Mann wollte Handtasche retten - in Salzach ertrunken

In Bischofshofen im Salzburger Pongau ist am Donnerstagabend eine tote Person aus der Salzach geborgen worden. Der 67-jährige Rumäne war am Mittwoch in den Fluss gestürzt und wurde seither vermisset.

Wasserrettung und Feuerwehr starteten eine großangelegte Suchaktion. Der obdachlose Zeitungsverkäufer wurde rund 300 Meter südlich des Wasserkraftwerkes Imlau mittels Sonartechnik geortet und um 21.40 Uhr von Tauchern aus neun Metern Tiefe geborgen.

Wollte Handtasche retten

Der Mann hatte sich am Mittwochabend mit einer 45-jährigen Einheimischen bei einer Freizeitanlage im Bereich von Parkbänken an der Böschung aufgehalten. Laut Polizei fiel vermutlich die Handtasche der Frau über die Böschung.

Der 67-Jährige wollte sie holen und stürzte dabei in die Salzach. Eine 31-jährige Joggerin hatte gegen 20.00 Uhr von einem Steg aus beobachtet, wie eine zunächst unbekannte Person vom linken Salzachufer aus in den Fluss stürzte, abtrieb und unterging. Sie alarmierte per Handy die Rettungskräfte.