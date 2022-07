Toter Berufsschüler hatte „vorbekannten Herzfehler“

„Der Fall wurde uns angezeigt, jedoch wurde von einer Obduktion abgesehen, zumal dem Akt zu entnehmen war, dass der Verstorbene an einem vorbekannten Herzfehler litt. Die polizeiliche Kommissionierung konnte keine Hinweise auf Fremdverschulden erkennen; als Todesursache wurde kardiovaskuläres Versagen angenommen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Wien an den KURIER. Demnach sollen Verwandte die Behörden nachträglich über die Erkrankung informiert haben.