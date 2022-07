Mysteriöser Tod eines Berufsschülers beim Football-Schnuppertraining

Der 30. Juni war laut dem Wetterdienst Ubimet ein sogenannter Wüstentag. Das bedeutet, dass es im Großraum Wien teilweise mehr als 35 Grad Celsius hatte – ein idealer Badetag. Nicht so für die Schüler der Berufsschule für Einzelhandel und EDV-Kaufleute aus der Donaustädter Prinzgasse. Sie waren an diesem Tag bei einem Schnupperkurs beim Footballklub Vienna Vikings in Simmering.

In der Folge starb ein Berufsschüler. Zwei Schulkollegen haben ein Protokoll über die Abläufe erstellt, in dem Vorwürfe gegen Lehrer erhoben werden, die sogar bis zu einer möglichen Mitverantwortlichkeit führen könnten.

Erster Vorfall

Um 9.30 Uhr begann das Training, schildern die beiden Schüler, nach einer Stunde soll es den ersten Rettungseinsatz wegen eines kollabierten Teilnehmers gegeben haben.