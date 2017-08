Rekrut in Niederösterreich starb an Überhitzung des Körpers

„Ehre ist für uns nicht nur ein Wort.“ Dieser Leitspruch prangt auf den Abzeichen, die die Soldaten der Garde des Bundesheeres tragen. Toni P. war erst ganz frisch bei der Truppe, die an dem scharlachroten Barett zu erkennen ist. Aber nur wenige Wochen nach dem Einrückungsbefehl starb der 19-Jährige an einem Hitzschlag.

Der tragische Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Bei extremen Temperaturen waren die Soldaten am Nachmittag in der Horner Radetzky-Kaserne zu einem Marsch losgeschickt worden. Nach etwa vier Kilometern klagte der junge Mann plötzlich über Übelkeit und Schwindel und brach zusammen. Er verlor in weiterer Folge das Bewusstsein und wurde zurück in die Kaserne gebracht. Nachdem ihn ein herbeigeeilter Notarzt versorgt hatte, ließ dieser ihn ins Krankenhaus einliefern. Wenige Stunden später war P. tot.

Anzeichen

Das vorläufige Obduktionsergebnis bestätigt nun den Verdacht von Universitätsprofessor Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien auf Anfrage des KURIER anhand der bekannten Symptome – nicht auf Basis der Krankenakte des 19-Jährigen. „Die Anzeichen deuten auf einen Hitzschlag hin“, sagte Hutter. Tatsächlich sei der Tod des Rekruten laut Staatsanwaltschaft Krems auf Überhitzung des Körpers zurückzuführen. Vorbehaltlich weiterer Untersuchungen gebe es keine Hinweise auf eine relevante bakterielle Erkrankung des Grundwehrdieners, teilte Franz Hütter, Sprecher der Kremser Staatsanwaltschaft mit. Etwaige Vorerkrankungen würden aber noch untersucht.

„Überhitzung bedeutet, dass die Körpertemperatur über das für den Organismus erträgliche Ausmaß ansteigt“, sagt Gerichtsmediziner Wolfgang Denk, der die Obduktion durchgeführte.

Es sei ähnlich wie bei starkem Fieber. Im Fall des Rekruten dürfte die Körpertemperatur jenseits der kritischen 42 Grad gestiegen sein. „Der Körper kann nicht genug Wärme nach außen abgeben. Dadurch kommt es zu einem Herzversagen“, erklärt Denk. Im Nachhinein zeigt sich, dass 170 Rekruten umsonst Antibiotika schluckten, obwohl es keine Anzeichen für eine Infektion des Verstorbenen gab.

Kritische Stimmen

Schon kurz nach dem Tod des Mannes gab es mehrere kritische Stimmen, die auch via Facebook betonten, dass es verantwortungslos sei, die Soldaten an einem der bisher heißesten Tage in der prallen Sonne marschieren zu lassen. Angehörige von betroffenen Soldaten meldeten sich beim KURIER und schilderten „menschenunwürdige“ Zustände. Ein Vorgesetzter soll den betroffenen Rekruten sogar noch gezwungen haben weiterzumarschieren, obwohl dieser bereits mehrmals Schwindelgefühle und Übelkeit meldete.

Im Verteidigungsministerium betont man, dass derzeit eine Ermittlungskommission die Ereignisse vom 3. August aufarbeite. „Alle Vorwürfe, die an uns herangetragen werden, werden geprüft“, sagt Sprecher Dietmar Rust.

Ein ehemaliger Grundwehrdiener schildert dem KURIER seine Erlebnisse aus der Zeit bei der Garde. Alex R. (Name geändert) rückte vor Jahren wie der verstorbene Rekrut im Juli ein, absolvierte die Grundausbildung ebenfalls in Horn. „Bei einem Marsch, wo es ebenfalls Temperaturen über 30 Grad hatte, hatten wir einen Kameraden dabei, der nicht einmal mehr seinen Rucksack tragen konnte. Wir haben ihn dann quasi mitgeschleift, ihm diesen abgenommen.“ Die Zeit bei der Garde bezeichnet er als schikanös.