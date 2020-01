Totalsperre: Blockade auf der Westbahnstrecke

Vor mittlerweile acht Jahren haben die ÖBB auf der Westbahnstrecke einen Quantensprung gesetzt. Mit der Verkürzung der Fahrzeit zwischen Wien und den westlichen Bundesländern Tirol und Vorarlberg um 22 Minuten ließ das Bahnunternehmen Autos schlagartig alt aussehen.

Gerade einmal 4.15 Stunden dauert etwa seither die Fahrt mit einem Railjet von Innsbruck in die Bundeshauptstadt oder in die Gegenrichtung. Der Ausbau der Strecke zwischen Wien und St. Pölten im Osten – mit dem Herzstück Wienerwaldtunnel – und der Unterinntaltrasse in Tirol im Westen haben das möglich gemacht.