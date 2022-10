Tödlicher Unfall in Steiermark: Bei Gartenarbeit in Teich gefallen

Ein 28-jähriger Saisonarbeiter aus Rumänien ist bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Der Mann war am Mittwochnachmittag in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark) bei Gartenarbeiten in einen Teich gestürzt und ertrunken. Er hatte Grasschneidearbeiten mit einer Motorsense in der Nähe des Bewässerungsteichs eines landwirtschaftlichen Betriebes durchgeführt.

Kein Fremdverschulden

Der Firmeninhaber entdeckte den Arbeiter gegen 18.00 Uhr, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte. Nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen nach der Bergung aus dem Wasser konnte nur mehr der Tod des Arbeiters festgestellt werden. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt.