Tödlicher Schuss eines Polizisten in Vorarlberg: Ermittlungen eingestellt

Der Waffengebrauch habe sich als gerechtfertigt erwiesen, begründete Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, am Freitag. Zu einer Anklage kommt es demnach nicht. Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht.

Schussabgabe erfolgte in Dornbirn

Zu der tödlichen Schussabgabe kam es am 29. August 2021 bei einem Haus in Dornbirn, als die Beamten gegen 12.30 Uhr wegen einer von Nachbarn gemeldeten Lärmbelästigung einschreiten wollten. Ein 39-jährige Mann ging dabei in einem Stiegenhaus mit einem Messer auf die Beamten los, daraufhin zog einer der beiden Polizisten die Dienstwaffe und schoss zweimal auf den Mann. Dieser starb trotz Reanimationsversuchen noch an Ort und Stelle.

Das Kriseninterventionsteam stand im Einsatz, auch die beteiligten Polizisten mussten psychologisch betreut werden. Die Untersuchungen führten, wie in solchen Fällen üblich, Ermittler aus einem anderen Bundesland, im konkreten Fall jene des Landeskriminalamts Tirol.