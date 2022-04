Luxuskarossen: Autodiebe nach Coup in NÖ in Tschechien erwischt

Erst diese Woche haben Österreich und Tschechien wegen der grenzüberschreitenden Kriminalität zwischen den beiden Ländern gemischte Polizeistreifen niederösterreichischer und tschechischer Beamter bekannt gegeben. Sie werden in einigen Wochen wieder gemeinsam im Grenzraum patrouillieren.

Diese Woche hätte es bereits Anlass genug dafür gegeben. Nach Pkw-Diebstählen in den Bezirken Korneuburg und Gänserndorf sind die mutmaßlichen Autodiebe von Luxuskarossen nach einer Verfolgungsjagd in Tschechien festgenommen worden. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich um drei polnische Staatsbürger im Alter von 25 bis 32 Jahren. Das Trio ist aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Korneuburg erlassenen EU-Haftbefehles in Auslieferungshaft.