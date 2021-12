Tödlicher Alpinunfall in Salzburg

Ein 61-jähriger Tourengeher ist am Sonntagvormittag auf seinem Weg zum Sonntagshorn, einem Grenzgipfel zwischen Salzburg und Bayern in den Chiemgauer Alpen, tödlich verunglückt. Der österreichische Staatsbürger sei auf einer Seehöhe von 1.685 Meter, im Gradbereich zwischen der Perchthöhe und dem Sonntagshorn, plötzlich zusammengesackt und regungslos liegen geblieben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.