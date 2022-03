Tiroler Polizeiausbildungszentrum wird ausgebaut und saniert

Das Polizeiausbildungszentrum Wiesenhof in Absam in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) wird ausgebaut und saniert. Über 30 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz nach der Angelobung von 190 angehenden Polizeischülern. Man wolle ein "modernes und zeitgemäßes" Ausbildungszentrum errichten, das im Jahr 2025 fertiggestellt werden soll.

Der Wiesenhof ging im Jahr 1976 in Betrieb - sein "prominentester Schüler" ist laut Karner Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Dieser freute sich - als ehemaliger Gendarm - über die Modernisierung der Ausbildungsstätte. Besonders in den vergangenen zwei Jahren während der Pandemie und nun mit der Ukraine-Krise sei die Polizei "essenziell".

"Nur bestens ausgebildete Polizistinnen und Polizisten sind ein Garant für die Sicherheit der Bevölkerung", hielt Landespolizeidirektor Edelbert Kohler fest. Mithilfe eines neuen Einsatztrainingszentrums können "in konzentrierter Form Situationen bis ins Detail geübt werden".

Baustart Ende nächsten Jahres

Der ehemalige Landespolizeidirektor Tirols und nunmehrige Generalsekretär im Innenministerium, Helmut Tomac, berichtete, dass nach einer Evaluierung der Standort in Absam an Bedeutung gewinnen wird. Man werde die Zahl der Grundausbildungslehrgänge von neun auf zwölf erhöhen und den Wiesenhof mit zusätzlichem Lehrpersonal ausstatten. Es würden "wesentliche Gebäudeteile" hinzu kommen, auch ein Schießkanal mit 50 Meter Länge soll gebaut werden.

Das derzeitige Bildungszentrum werde von 6.000 auf rund 8.000 Quadratmeter erweitert, das neue Einsatztrainingszentrum soll eine Fläche von 2.800 Quadratmetern aufweisen. Zudem wird es einen 1.250 Quadratmeter großen Sportplatz geben. Der Architekturwettbewerb wird laut Tomac noch heuer stattfinden, im Anschluss erfolgen Detailplanung und Ausschreibungen. Um den Jahreswechsel 2023/2024 soll der Baustart erfolgen.