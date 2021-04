Tiroler Polizei fand bei Kufstein 261 Kilo Haschisch in einem Lkw

Der Tiroler Polizei ist bei einem Schwerpunkt mit Suchtmittelkontrollen im Bereich Kufstein ein großer Fisch ins Netz gegangen. In einem Lkw mit litauischen Kennzeichen, entdeckten Beamte des Landeskriminalamts und des Zollamts Österreich 261 Pakete zu je einem Kilogramm Haschisch mit einem Straßenverkaufswert von 2,5 Millionen Euro.

Der Lkw war in den Abendstunden des vergangenen Montag aufgefallen, weil sich sein 47-jähriger Lenker offenbar verfahren hatte, teilte die Polizei am Montag mit. Der Lkw wurde einer Kontrolle zugeführt. Bei der Begutachtung der Frachtpapiere stellte sich heraus, dass der LKW in Malaga/Spanien 10 Paletten Fliesen geladen hatte, welche für Schweden bestimmt waren.