Der Frühling kommt zurück: Bis zu 21 Grad möglich

Sonnencreme

Bei diesen bleibt es dann auch am Sonntag. Zudem dominiert wieder die Sonne. Nur in höheren Lagen kann es aufgrund von einem Tiefdruckeinfluss zu schwachen Regenschauern kommen. Egal ob Fahrrad fahren, wandern, spazieren oder mit den Kindern draußen spielen – das Wetter steht einem dabei großteils also nicht im Weg.

Bei all den Aktivitäten sollte man aber eines nicht vergessen: Die Sonnencreme. „Mit bis zu 14 Stunden kann die Sonne mittlerweile schon so lange scheinen wie Mitte August und hat ebenso viel Kraft“, so Spatzierer. Auch am Montag scheint teilweise noch die Sonne, es wird aber wieder wechselhafter.