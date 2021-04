Den Adlern ganz nahe sein

Ein Rabe als Methusalem

Nur einer ist nicht mehr ganz so kamerafit: Kolkrabe Max. Stellt sich Franz Schüttelkopf vor seine Voliere, wird seine Stimme tiefer. „Max, Max“, ruft er dann. Normalerweise würde Max, der sprechen kann, mit „Hallo, Max“ antworten. Aber heute hüpft er nur ein wenig herum. Max, ist der älteste Vogel in der Adler-Arena, Jahrgang 1983.

Welcher sein Lieblingsvogel sei, will man von Schüttelkopf am Ende des Rundgangs wissen. „Ich mag alle. Mir ist nur wichtig, dass die Leute, wenn sie bei uns sind, die Tiere kennenlernen. Denn alles was man kennt, schützt man“, sagt er.

Und während die Riesenseeadler erneut mit ihrem Schrei aufgeregt Alarm schlagen, sagt ihr Chef ruhig: „Ich wurde einmal gefragt, was diese Tiere bringen. Ich habe gesagt: Nichts. Wie Mozart. Menschen, können in einer Welt ohne Greifvögel und ohne Mozart leben. Aber was ist das für eine Welt?“